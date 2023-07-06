Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ücretsiz yaz kursları törenle başladı. 13 branşta 2 ay boyunca 1455 kursiyerin faydalanacağı kursun açılış törenine Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Marmaris Belediyesi’nin 5-17 yaş arası çocuklara yönelik 13 branşta açtığı ücretsiz yaz kursları başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği kurslar, Başkan Mehmet Oktay’ın da katıldığı törenle başladı. Yüzme Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Başkan Oktay’ı balonlarla karşılayan çocuklar çalan müzikle dakikalarca dans etti. Hazırladıkları gösterileri sunan çocukların neşesine Başkan Oktay ve veliler de ortak oldu.

“Önceliğimiz çocuklarımız”

Kursların açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, üçüncü kez kursları açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Çocuklarımızın hem yeteneklerini keşfetmeleri, hem de yeteneklerini geliştirmeleri ve keyifli zaman geçirmelerini umut ediyoruz. İnşallah çok güzel bir program gerçekleşir ve çocuklarımız mutlu olurlar. Neticede bu çalışmalarda önceliğimiz çocukların mutlu olmasıdır” diyerek başarılı ve eğlenceli bir yaz sezonu diledi.

13 Branşta bin 455 çocuk faydalanacak

13 branşta açılan kurslardan 2 ay boyunca 1455 çocuğun faydalanacağı yaz kurslarında halk oyunları, bale, yüzme, drama, masa tenisi, ritim perküsyon, çocuk pilatesi, modern dans, zumba, crosfit, jimnastik, resim ve Latin dansı branşlarında eğitimler verileceği belirtildi.