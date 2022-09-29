Tüm yurtta olduğu gibi Muğla’nın Marmaris ilçesinde de yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak üzere öğrenciler ve ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı ve milli eğitim müdürlüğü ile ellerinde pankartlar ile farkındalık oluşturarak yaya geçitlerindeki şeritleri kırmızıya boyadılar.

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla’nın Marmaris ilçesinde de yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak üzere öğrenciler ve ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı ve milli eğitim müdürlüğü ile ellerinde pankartlar ile farkındalık oluşturarak yaya geçitlerindeki şeritleri kırmızıya boyadılar.

Gerçekleşen etkinlikte öğrenciler ellerinde ‘’ Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu ‘’ yazılı pankartlar taşıdı. İlçe Milli eğitim Müdürü Sibel Kısa, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız fırça ile yaya geçidinde bir şeridi kırmızıya boyayıp, trafikte devam eden araçlara öğrenciler ve memurlar ile birlikte Türk bayrağı ve broşürler dağıtarak yaya geçitlerinde yayalara yol vermenin önemini anlattı.

Jandarma Bölge Trafik Astsubay Başçavuş Çağrı Anık ‘’ İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile 26 Ekim 2018 tarihinde değişen karayolları trafik kanunu 74.maddesinde değişikliğe gidildi o tarihten itibaren yayalar kırmızı çizgimiz, öncelik hayatın öncelik yayanın bu seneki mottomuz da hayata saygı duruşu ‘’ şeklinde konuşurken yaya geçitlerinde yayalara yol verilmemesinin trafik ceza puanı yanı sıra idari para cezası olduğunu da belirterek ‘’ amacımız ceza yazmak değil tabii ki insanların can güvenliği ve yaya geçitlerinin önemi hakkında halkımızı bilinçlendirmek ‘’ dedi. Anık ‘’ okul geçitlerinde yaya geçitlerinde öncelik yayanın ‘’ diyerek yaya önceliğine dikkat çekti.

Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Komiseri Oktay Çobanoğlu ‘’ Türkiye genelinde yapılan bu uygulama da yaya geçitlerinin öneminin farkındalığını arttırmak için eylem yaptık. Jandarma ve emniyet trafik birimleri olarak bu farkındalık hareketini arttırmak için bir çalışma yapıyoruz. İlçe genelinde ve kırsal mahallelerde trafik ışığı olmayan tüm yaya geçitlerinde bir şeridi kırmızıya boyadık. Sürücülere yaya önceliği hakkında bilgiler verdik broşür ve bayraklar dağıttık ilçemizde trafik denetimleri aralıksız devam etmektedir. Amacımız can güvenliği ve olabilecek kazaların önüne geçebilmek’’ diyerek ilçe genelinde billboardlarda da tanıtımların yapıldığını belirtti.