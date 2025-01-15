Marmaris Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için ücretsiz film gösterimi yapacak.

Marmaris Belediyesi, 17 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline giren öğrenciler için ücretsiz sinema program hazırladı. Programda 5 film yarıyıl tatili boyunca çocuklarla buluşacak. Etkinlikler kapsamında 18 Ocak Cumartesi günü Çılgın Kamp, 21 Ocak Salı günü İksir, 23 Ocak Perşembe günü Sagu ve Pagu, 28 Ocak Salı günü İkizler Firarda ve 30 Ocak Perşembe günü de Peri Kraliçesi filmleri gösterilecek. Filmlerin Armutalan Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans halinde gösterimi olacak. Yarıyıl şenliğine tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Çocuklarımız yoğun bir ders döneminin yorgunluğunu atması ve ikinci yarıyıla dinlenerek girmesi için eğlenceli ve keyif dolu bir etkinlik düzenledik. Film gösterimlerine tüm çocuklarımızı bekliyor, hepsine iyi tatiller diliyorum” dedi.