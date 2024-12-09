Sağanak yağmur nedeniyle yoğun mesai yapan Marmaris Belediyesi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çaba harcıyor.

Marmaris Belediyesi ekiplerinin devam eden sağanak yağmurunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Temizlik, Fen İşleri, Zabıta, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlüğü personelleri sahadaki kontrollerini sürdürüyor. Mazgal ve ızgaraları açarak suyun daha kolay akmasını sağlayan ekipler yol çökmesi, ağaç devrilmesi gibi acil müdahale edilmesi gereken noktalarda da çalışmalar tüm hızıyla gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri yarın da etkili olması beklenen yağışlarla ilgili teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürürken; vatandaşlar olumsuz herhangi bir durumda 444 55 48 numaralı telefondan Belediye’nin ilgili birimlerine ulaşabiliyor.