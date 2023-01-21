Marmaris Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişini engelleyen skuterlere yönelik çalışma başlattı. Söz konusu skuterler, firma görevlileriyle birlikte toplandı.

Marmaris Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişini engelleyen skuterlere yönelik çalışma başlattı. Söz konusu skuterler, firma görevlileriyle birlikte toplandı.

Son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılan skuterlerin hem gelişi güzel cadde, sokak, meydan, kaldırım, elektrik direkleri ile korkuluklara bırakılması hem de çok sayıda skuterin teşhir amaçlı yine gelişi güzel park edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Özellikle kaldırımlarda yayaların ve bebek arabalarının geçişine engel oluşturan skuterlerin firma yetkilileriyle birlikte bulundukları yerlerden kaldırıldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri son zamanlarda özellikle kaldırımların bu araçlarla işgal edilmesi nedeniyle böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek özellikle skuter kullanan vatandaşlardan bu araçları gelişi güzel park etmemelerini isteyerek cep otoparklarına park edilebileceğini belirtti. Denetimlerin bundan sonra da süreceğini belirten yetkililer amaçlarının yayaların geçiş hakkını korumak olduğunu ifade etti.