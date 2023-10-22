Marmaris Belediyesi, Zülfü Livaneli’nin Atatürk’ün hayatını anlatan Veda isimli filmini mahallelerde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor.

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında mahallelerde film gösterimi gerçekleştirecek. Zülfü Livaneli’nin yönetmenliğini yaptığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan Veda isimli film, 23 Ekim’den itibaren ücretsiz olarak gösterilecek.

İlk olarak Hisarönü Mahallesi’nde gerçekleştirilecek gösterim Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır, Turunç, Çetibeli, Çamlı ve Yeşilbelde’nin ardından 14 Kasım’da Atatürk Meydanı’nda son bulacak.

100. yıl coşkusunu sporda, sanatta ve yaşamın her alanında yaşadıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Büyük Atatürk’ün hayatını, Kurtuluş Savaşı mücadelesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan Veda filmi ile o yılları ve nasıl büyük bir mücadele verildiğini tekrar hatırlayacağız. Hatırlayacağız ki Cumhuriyet’e daha sıkı sıkıya bağlanalım. Tüm yurttaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz” dedi.