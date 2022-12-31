Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşı eğlence programları devam ederken ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Tuğba Özay sahne aldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşı eğlence programları devam ederken ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Tuğba Özay sahne aldı.

Ünlü sanatçı ve bir dönemin podyumların yıldızı Tuğba Özay Marmaris’te muhteşem sahne performansı ile gönüllere taht kurdu. Sahnede popüler şarkıların yanı sıra 10. Yıl ve İzmir Marşı’nı da kendisini izlemeye gelenler ile birlikte söyleyen Özay, konsere önce kendisini izlemeye gelen çocukları sahneye davet ederek yeni yıl dileklerini aldı. Özay daha sonra sonra ilçenin Zumba Grubu üyeleri ile sahnede dans şovu yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın çiçek vererek teşekkür ettiği ve yeni yılını kutladığı ünlü sanatçı konserde en sevilen şarkılarını tekrar tekrar söyleyerek hayranlarını unutulmaz bir gece yaşattı.