Muğla’nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri yol ve trafik kontrollerinde alkolün yanı sıra uyuşturucu testi de yapmaya başladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri yol ve trafik kontrollerinde alkolün yanı sıra uyuşturucu testi de yapmaya başladı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48’inci maddesince, uyuşturucu/uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağına ilişkin yaptırımlar, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 97’nci maddesince ise trafik görevlilerince sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Uyuşturucu Test Kiti kullanılarak uyuşturucu testi yapılmaya başlandı.

Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Amirliklerinde bulunan uyuşturucu test kitleri ile şüpheli görülen durumlarda sürücülerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları tespit ediliyor.

Marmaris’te ilk defa gerçekleştirilen uyuşturucu test kitli denetimde durdurdukları sürücülere yapacakları işlemi anlattıktan sonra ağız içi tükürüklerinden alınan örnek cihaza takılıyor. 8 dakika sonrasında cihazda sürücünün testinin sonucu ekrana yansıyor. Denetimlerde yapılan ön testlerde; sonucu pozitif olan araç sürücüleri genel kolluk ekiplerine teslim edilerek en yakın sağlık kuruluşuna gönderiliyor ve kan numunesi alınması suretiyle doğrulaması yapılarak adli süreç yürütülüyor.

Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Alperen Aykırı, ‘’Uyuşturucu, uyarıcı madde etkisi altında araç kullanma genel olarak, ’bireyin kavramasında, psiko-motor becerilerinde veya dürtülerinde ölçülebilen bir azalmaya neden olan ya da bu tür etkileri oluşturabilecek herhangi bir maddenin ya da bu tür maddelerin belirli bir orandan fazlasının sürücünün kanında tespit edilmiş olması hali olarak tanımlanmaktadır.’ Denetimlerde yapılan ön testlerde, sonucu pozitif olan araç sürücüleri genel kolluk ekiplerine teslim edilerek en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmekte, kan numunesi alınması suretiyle doğrulaması yapılarak adli süreç yürütülmektedir. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere karşı denetimlerimiz mutlak suretle devam edecektir’’ şeklinde konuşarak vatandaşları zararlı madde kullanımına karşı uyardı.