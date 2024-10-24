Muğla’nın Marmaris ilçesinde yol kenarında başıboş dolaşan eşekler trafiği tehlikeye düşürüyor.

Marmaris’in çevre yollarında yol kenarlarında başıboş şekilde ve sürü halinde dolaşan eşekler trafiği tehlikeye sokmaya devam ediyor. Marmaris’te vatandaşlar ise yetkililerden konu ile ilgili acil çözüm bekliyor.

Marmaris’te yaban domuzlarının ardından yol kenarlarında dolaşan başıboş eşekler de sorun olmaya başladı. Geçtiğimiz gün maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet veren eşeklerden biri de telef olmuştu. Vatandaşlar eşekler ile ilgili yetkililere seslenerek ’hem bu hayvanlara yazık hem de sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor lütfen bu işe bir çözüm bulunsun ’ diyerek taleplerini iletti.