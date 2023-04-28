Muğla’nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri motosikletlilere yönelik kask ve belge denetimlerine devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında farklı saatlerde yapılan denetimlerde bir saat içinde 97 motosikletli denetlendi 32 sine ceza yazıldı.

Marmaris’te trafik ekipleri olabilecek kazaları önlemek ve trafik kurallarına uyulması amacı ile şok uygulamaları yapıyor. İlçenin farklı sokaklarında ve farklı saatlerinde yaptıkları uygulamalarda kask ve belge denetimleri yapan ekipler 13.00 - 14.00 saatleri arasında 97 motosiklet sürücüsünün 17 sine kask takmama, 9 una sürücü belgesi eksikliği ve 6 sına da muayene yapılmamasından para cezası puan cezası yazdı.

Trafik ekipleri ayrıca dört tekerlekli motosiklet olarak geçen atv sürücülerinin de belge kontrollerini yaparak saat 18.00 den sonra ilçe merkezinde trafiğe çıkmalarının yasak olduğu konusunda uyarılarda bulundu.