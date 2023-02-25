Muğla’nın Marmaris ilçesinde otomobille elektrikli scooterın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde otomobille elektrikli scooterın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, bu sabah İçmeler Mahallesi Piri Reis caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 NH 496 plakalı otomobil sürücüsü E.Y seyir halinde iken cadde üzerinde 19 yaşındaki Beste O.’nun kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 acil ihbar hattını aradı. İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri çarpışmanın etkisi ile ağır yaralan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak, ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından genç kız yine ambulans ile zaman kaybetmeden Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.