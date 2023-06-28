Muğla’nın Marmaris ilçesi Trafik Tescil Denetleme Şube Amirliği ekipleri ilçe girişindeki uygulama noktasında sürücülerin bayramlarını kutlayıp ‘bu yolda sana çok güveniyoruz’ broşürleri dağıtıp, kolonya ve çikolata ikram etti.

Kurban Bayramı Trafik tedbirleri dahilinde ‘bayramlaşma uygulaması’ Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe girişi yapılan yol uygulaması yapıldı. Bayram tatili dolayısıyla Marmaris’e gelen araç sürücülerine; emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı, hız kurallarına uymaları yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılarak ’bu yolda sana çok güveniyoruz ve gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma’ yazılı el broşürleri dağıtılıp, sürücü ve yolcuların bayramı kutlanarak kolonya ve çikolata ikram edildi.

Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Komiseri Alperen Aykırı, "Vatandaşlarımızın direksiyon başında cep telefonu ile konuşmamaları, emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymalarını, yaya geçitlerinde yayanın öncelikli olduğunu unutmamalarını hatırlatarak bayramlarınız kutluyoruz. Önce can güvenliği" ifadelerini kullanarak bayram boyunca, farklı ilçelerden gelen takviye ekipler ile denetim ve uygulamaların sık sık yapılacağını belirtti.