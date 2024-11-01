Marmaris Belediyesi, mahallelerde başlattığı kapsamlı temizlik çalışmasını Armutalan ve Siteler mahallelerinde sürdürdü. Çalışmaya birçok araç destek verdi.

Marmaris’in 30 mahallesi için kolları sıvayan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayı başında Çıldır Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmayı şimdi de Armutalan ve Siteler mahallelerine yaydı. Söz konusu mahallelerde 11 kişilik ekip ve 7 araçla eş zamanlı olarak konteynır çevrelerini, kaldırımları, yolları yıkadı, mazgal ve kanalları da kış aylarında meydana gelebilecek muhtemel su baskınlarına karşı vakumlu araçlarla temizledi. Kapsamlı temizlik çalışmaları belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edecek.