Marmaris ilçesi ve çevresinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 8 adet tekne motoru hırsızlığı olaylarının fail veya faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla Marmaris İlçe Jandarması JASAT timleri tarafından yapılan çalışma sonunda 3 şüpheli yakalandı.

JASAT timlerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarının Hisarönü Mahallesinde ikamet eden İ.Ö., D.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 3 şüpheli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler.