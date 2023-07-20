Yaz döneminde çocuklara sporla ve sanatla dolu bir tatil imkanı sunan Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yaz kurslarında dersler devam ediyor. Derslerde çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl. 3 kez organize edilen yaz kursları çocuklara keyifli zaman geçirtirken, yeteneklerini keşfetmelerine de imkan sağlıyor. 4 Temmuz’da başlayan dersler büyük bir heyecan ve eğlenceyle devam ediyor. Bu sene ücretsiz kurslarda 5-17 yaş arası 1455 çocuk Yüzme Eğitim Merkezi’nde farklı branşlarda eğitim alıyor. 2 ay boyunca 13 farklı kursta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alan çocuklar verimli bir tatil dönemi geçiriyor. Çocukları halk oyunlarından, baleye, yüzmeden masa tenisine, resimden Latin danslarına kadar pek çok farklı branşta ücretsiz eğitim alan aileler ise belediyenin çocuklar için sağladığı bu hizmetten son derece memnun. 2 ay sürecek kurslar öğrencilerin yeteneklerini sergileyecekleri gösteriler ile son bulacak.

Tatil döneminde çocukların öğrenirken keyifli zaman geçirmeleri için yaz kursları düzenlediklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Çocuklarımızın spor, kültür ve sanatla büyümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın bir spora yönelmesi veya hobi edinmesi için de yaz tatilini verimli geçirmelerini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.