Dünyaca ünlü turizm kentlerinden Muğla’nın Marmaris ilçesinin gündüz alternatif eğlencelerinden biri olan su sporlarında yenileme çalışması yapılarak standartlar en üst seviyeye çıkarıldı.

Marmaris’te yedi firmanın yüzden fazla personeli ile birlikte başlattığı tek tip kıyafet, hizmet içi eğitimler, işyeri hekimi, hukuki danışmanlık gibi çalışmaları ve su sporları aktiviteleri ile ilgili olarak Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Yıldız ‘’ Dünyada lideriz ‘’ dedi.

Ülkemizin ve dünyanın en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris’te gündüz otel, havuz başı eğlenceleri dışında denizde yapılan aktiviteler yerli ve yabancı turistler arasında en popüler aktivite olarak gösteriliyor. Marmaris’in masmavi denizinin üzerinde teknenin arkasına bağlanan paraşütle uçarak muhteşem manzarasını izlemek isteyenlerin fazla olduğu belirtiliyor.

Marmaris Su sporları Kooperatif Başkanı Mehmet Yıldız kendisinin de içinde olduğu 7 firmanın birlikte kurduğu ve personelin güvenlik, ilkyardım gibi eğitimlerinin düzenli olarak verildiğini belirterek ‘’ Su sporlarında yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz yeni standartlarımız var güvenliklerimizi artık daha üst seviyede personelle eğitimlerimiz daha üst seviyeye çıktı. Bizimle beraber yenilikler de gelmeye ve su sporlarında yeni aktivitelerimiz başladı" dedi.

Hem kendi firmalarının hem de diğer kooperatif üyesi firmalar büyük titizlikle sezona hazır olduğunu ileten Yıldız ‘’Artık iş güvenliği uzmanlarımız, iş yeri doktorlarımız hukuki danışmanlarımız dan da hizmet alıyoruz. Hizmet içi eğitimler, genel güvenlik kuralları, branşlarla ilgili, ilk yardım eğitimleri ve sertifika programları düzenledik ve bu yıl özellikle dikkat ettiğimiz yeterlilik belgelerinin en üst seviyede olması’’ şeklinde konuştu.

‘Turistler en çok paraşüt ve jet ski tercih ediyor’

Kendisi de su sporları işletmecisi olan Marmaris Su sporları Kooperatif Başkanı Mehmet Yıldız ‘’Yeni aktivitelerimiz misafirlerimizi bekliyor. Bu sene güzel geçeceğine inanıyorum sezonumuz biraz soğuk başladı ama yaz birden geldi. Şu sıralar henüz gençler gelmediği için şu an en çok parasailing aktivitemiz jetski aktivitelerimiz çok popüler bir de yeni bir aracımız var Jet Car, bu araç Türkiye’den doğup dünyaya yayılan bir ürün. Bizlerde bunun Marmaris’teki ilk temsilcileriyiz inşallah önümüzdeki günlerde bol bol bunu göreceğiz’’ diyerek sezona tüm kadro ve aktiviteler ile hazır olduklarını belirtti.

Marmaris Su sporları Kooperatif Başkanı Mehmet Yıldız ‘Ülkemizin adını dünyayı duyuracağız Marmaris’imizle beraber su sporlarında dünyada lideriz ‘’ dedi.