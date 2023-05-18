Marmaris Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri üniversite öğrenicilerinden oluşan STOAH grubunun konseriyle devam etti.

2022 Yılında kurulan STOAH grubu, Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda konser verdi. Rock müzik tarzında şarkılar seslendiren STOAH grubu her yaştan dinleyiciye keyifli anlar yaşattı. Kendilerine yer verdiği için Marmaris Belediyesi’ne teşekkür eden STOAH grubu üyeleri, bayram coşkusuna ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.