Muğla’nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız tabanca ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Marmaris Orhaniye Mahallesinde ikamet oturan Z.C. ve M.H.Y. isimli şahısların ikametlerinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisinin alındı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği, 58 adet değişik çaplarda mermi ele geçirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.