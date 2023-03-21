Marmaris Belediyesi tarafından camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışması başlatıldı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 6 personel ile 3 araçtan oluşan ibadethane temizlik ekibi, camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yeni Cami, Yeşil Cami, Altınoluk Cami, Beldibi Cami, Hasan Yıldırım Cami ve Şirinyer Cami bahçesi yıkandı. Yıl boyunca rutin olarak sürdürülen ibadethane temizlik çalışmaları, Ramazan tedbirleriyle daha detaylı hale getirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “İbadethanelerimizde yıl boyu sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına Ramazan dolayısıyla ağırlık verdik. Vatandaşlarımız bu Ramazan ayında da sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirecekler” diye konuştu. Temizlik çalışmaları Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edecek.