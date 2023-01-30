Marmaris Gençlikspor ile Marmarisgücü, Play-Off öncesi hazırlık maçında karşılaştı. İki siyah-beyazlı ekibin mücadelesinde Gençlikspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Marmaris Gençlikspor ile Marmarisgücü, Play-Off öncesi hazırlık maçında karşılaştı. İki siyah-beyazlı ekibin mücadelesinde Gençlikspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Muğla Süper ve 1. Amatör Küme Futbol Liglerinde grup maçları tamamlandı. Hem Süper Amatör temsilcisi Marmaris Gençlikspor, hem de 1. Kümede mücadele eden Marmarisgücü gruplarını ikinci sırada bitirerek, bir üst lige çıkacak takımları belirleyecek Play-Off’a katılmaya hak kazandı. Dost, kardeş ve renktaş iki ekip, Play-Off öncesi hazırlık maçında karşılaştı. Marmaris İlçe Stadı’nda oynanan maçtan Gençlikspor, Alper, Hamza, Ali ve Gökhan’ın attığı gollerle 4-0 galip ayrıldı. Play Off karşılaşmalarının takvimi bu hafta içi belirlenecek. Gençlikspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL), Marmarisgücü ise Süper Amatör Lig’e çıkmak için mücadele edecek.