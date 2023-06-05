Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Marmaris Belediyesi’nin Sıfır Atık ve Çevremizi Koruyalım sloganlarıyla, çevre gönüllüleri ile Halk Plajı buluşmasında çevre temizliği yapıldı, plajın mavi bayrağı asıldı, cankurtaran aracı denemesi yapıldı.

Dünya Çevre Günü’nde doğaya ve çevreye farkındalık oluşturmak amacı ile doğa gönüllüleri ile birlikte çevre temizliğinin gerçekleştirildiği halk plajında çevre gönüllüleri ve öğrenciler temizlik yaptı. Bir anaokulunun öğrencileri geri dönüşüm atıklarından yaptıkları kostümler ile etkinliğe gelerek renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris Belediyesi’nin önceki yıllarda temiz deniz, mavi bayraklı plajına bayrağını Marmaris Belediye başkan yardımcısı İhsan Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift ve Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan çekti.

Marmaris Belediyesi’ne ait uzaktan kumandalı cankurtaran aracı da denenerek bir vatandaşın sudan güvenli ve başarılı bir şekilde karaya ulaşmasıyla etkinlik son buldu.