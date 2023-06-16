Muğla’nın Marmaris ilçesi Datça karayolu üzerinde bir otelin personelini taşıyan minibüs yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Minibüs içindeki 7 yolcu ve şoför yaralı olarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kırsal mahallede bulunan bir otelin personelini taşıyan minibüs yağıştan kayganlaşan Datça karayolu üzerinde virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıkıp tümseğe gelerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve emniyet ekibi sevk edildi. Minibüs içinde bulunan 7 otel personeli ile şoför yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kazanın etkisi ile yola dökülen mazotun üzerine olabilecek kazaları önlemek amacı ile Marmaris Bölge Trafik İstasyon amirliği ekipleri kum dökerek kapattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.