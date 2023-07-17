Marmaris genelindeki palmiye ağaçlarının dönemsel budamaları için çalışma başlatıldı.

Marmaris’in sembolü haline gelen palmiye ağaçları da Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakıma alındı. Marmaris’te meydana gelen yangınlarda çam ağaçlarının zarar görmesi üzerine besinleri azalan arıların palmiye tohumlarından beslenmesi için geçtiğimiz yıl geç budama yapılmıştı. Doğanın tekrar canlanmasıyla bu yıl zamanında çalışma yapılmaya başlandı. Çalışmanın Marmaris’in tüm bölgelerinde program dahilinde yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer palmiyelerin kuruyan yapraklarının düşmesiyle oluşturduğu tehlikenin dışında görüntü kirliliğine de neden olduğunu belirterek yıllık bakımlarının aksatılmadan yapıldığını kaydetti.