Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Sarıana bölgesindeki TV vericileri ile atık su arıtma tesisi arasında kalan noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahaleye başlarken, helikopter de ekiplere havadan destek verdi.

152 personel alevlerle mücadele verdi

Yangına 15 arasöz, 6 su tankeri, 2 dozer karadan, 5 helikopter ve 5 uçak da havadan olmak 152 personel ile müdahale edildi. Ekipler tarafından yapılan etkin müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Enerji nakil hattındaki tel kopması nedeniyle çıktığı belirtilen yangında 5 dönüm alan zarar gördü.