2021 yılında meydana gelen orman yangınlarında hayatlarını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir’in hatırasını yaşatmak için Marmaris Belediyesi tarafından orman şehitleri çeşmesi yaptırıldı. Çeşme 29 Temmuz’da başlayan yangının yıldönümünde orman şehitlerinin yakınlarının da katılımıyla hizmete sunuldu.

Marmaris 2021 yılında yaşanan orman yangınlarıyla sarsılmıştı. Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen 2 farklı yangında orman işçisi Görkem Hasdemir ve turizmde çalışan Şahin Akdemir hayatlarını kaybetmişti. 29 Temmuz’da başlayan büyük Marmaris yangının yıl dönümünde Hasdemir ve Akdemir’in anısını yaşatmak için yangınların meydana geldiği İçmeler Mahallesi’nde Orman Şehitleri Çeşmesi açıldı. Her iki orman şehidinin de adlarının yaşatılması için Marmaris Belediyesi tarafından yaptırılan çeşmenin açılışına Hasdemir ve Akdemir aileleri de katıldı.

Orman şehitlerinin anısının burada yaşatılacağını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: “2021 yılının Haziran ve Temmuz aylarında İçmeler bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir kardeşlerimizin anısını yaşatmak için yine İçmeler bölgesine hayrat çeşmesi yaptırdık. İnsanlar gerçek anlamda ölümü isimleri unutulduğu zaman yaşarlar. Biz bu kardeşlerimizi unutmayacağız. Orman şehitlerimizin isimleri burada sonsuza dek yaşayacak. Görkem ve Şahin kardeşlerimizi bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyor, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum” İfadelerini kullandı.

Orman şehitleri Hasdemir ve Akdemir’in aileleri de çeşme açılışında duygusal anlar yaşadı. Kaybettikleri oğullarının anısının burada yaşatılacağı için çok mutlu olduklarını belirten aileler Marmaris Belediyesi’ne ve Başkan Oktay’a teşekkür etti. Çeşmenin bulunduğu alana zeytin ağaçları da dikildi.