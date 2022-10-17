Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından ‘Mesleki Gelişim Programları, Kişisel Gelişim Eğitimleri’ çerçevesinde “Ülkem için Dünyam için Ben de Varım” sloganıyla düzenlenen ‘Engelli Hakları ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri’ semineri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımıyla Marmaris ilçesinde başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından ‘Mesleki Gelişim Programları, Kişisel Gelişim Eğitimleri’ çerçevesinde “Ülkem için Dünyam için Ben de Varım” sloganıyla düzenlenen ‘Engelli Hakları ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri’ semineri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımıyla Marmaris ilçesinde başladı.

Programa, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın yanı sıra Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldıray Çınar, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar, Proje Koordinatörü Avni Çelik ve öğretmenler katıldı.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirten İl Müdürü Emre Çay “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur değildir ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Onlara sahip çıkmak, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak devletimizin, hükümetimizin en önemli önceliklerinden biri olduğuna şahidiz. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki engelli kardeşlerimizin "engel tanımayarak" elde ettikleri nice başarı, geleceğin dünyasında onların daha çok söz sahibi olacaklarını bizlere göstermektedir. En yakın örnek olarak Türkiye Ampute Milli Futbol Takımımızın göstermiş olduğu olağanüstü başarı hepimizi gururlandırmıştır. Bakanlığımız adına oluşturulan kapsayıcı öğrenme ortamları ile tüm öğrencilerimizin öğrenme potansiyellerini gerçekleştirme süreçlerine yardımcı olmaktayız. Müfredatta, öğretme yöntemleri ve araçlarında, sınav, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde, öğrenci merkezli yaklaşımlar benimsenerek eğitim sistemimizi hızlı bir şekilde dönüştürmekteyiz. Bütün çocukların kaynaşmış ve bir arada eğitim alabileceği okul ortamlarını var etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu ahlaki sorumluluğumuzun yüksek bilincini taşıyor, ilimizdeki engelli çocuklarımızı eğitim öğretim ortamlarına dahil etmek için okullarımızda ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak adına tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Marmaris ilçemizde beş gün sürecek olan eğitimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı yarınlar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın konuşmasının ardından seminer; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldıray Çınar, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar, “Erişilebilirlik ve Fiziki Yeterlilik” üzerine konuşmalarıyla devam etti.

17 Ekim 2022 itibarıyla başlayan ve 5 gün boyunca devam edecek olan seminerde; Engelli Hakları ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri, İletişim, Uyum-Adaptasyon, Erişilebilirlik konu başlıkları altında konuşmalar gerçekleştirilecek.