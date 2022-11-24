24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Armutalan Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenlendi. Törenin ardından Belediye Başkanı Mehmet Oktay öğretmenlerle birlikte pasta keserek, “Öğretmenler aydınlık yarınların güvencesidir” dedi.

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Armutalan Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenlendi. Törenin ardından Belediye Başkanı Mehmet Oktay öğretmenlerle birlikte pasta keserek, “Öğretmenler aydınlık yarınların güvencesidir” dedi.

Atatürk’e ’Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ unvanının verilişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunum töreninin ardından Armutalan Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde kutlama programı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda şiir, piyano ve koro dinletisi yapılırken, adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreniyle, emekli olacak ve göreve yeni başlayan birer öğretmen de konuşma yaptı. Program sonunda öğretmenler Marmaris Belediyesince hazırlanan pastayı hep birlikte kesti.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da öğretmenler aydınlık yarınların tek güvencesidir diyerek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için emek harcayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Programa; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.