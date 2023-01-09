Marmaris Belediyesi LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere destek olmak amacıyla dijital eğitim kartı hazırladı. Kartlar 12 ay boyunca dijital eğitim sunacak.

Marmaris Belediyesi LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere destek olmak amacıyla dijital eğitim kartı hazırladı. Kartlar 12 ay boyunca dijital eğitim sunacak.

Marmaris Belediyesi ilçedeki okullarda sınavlara hazırlanan 8. sınıflar, 12. sınıflar ve mezuna kalan lise öğrencilerine; binlerce online içeriğe sahip dijital eğitim kartı hediye edecek. 13 Ocak Cuma gününe kadar öğrencilerin başvurabileceği kartlarda yer alan şifrelerle sisteme internet üzerinden giriş yapılabilecek. Sistem öğrencilere sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka ve rehberlik, ders anlatım föyü, 7/24 online eğitim, deneme sınavları, çözümlü sorular, canlı ders imkanı sunacak. Başvurular Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak.

Dijital Eğitim Kartları sınavlara hazırlıkta öğrencilerimizin en önemli yardımcısı olacak diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay “8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrencilerimize destek olmak için hazırlanan dijital eğitim kartları içinde bulunduğumuz çağa uygun olarak online bir dershane gibi düşünülebilir. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanarak; ulaşılabilir ve paylaşılabilir bir online eğitim sistemini öğrencilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital eğitim kartlarının başarıya giden yolda öğrencilerimizin rehberi olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.