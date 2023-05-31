Muğla’nın Marmaris ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile özel bir kolej ve iki devlet okulunun katılımı ile öğrenciler farklı ülkelerin delegesi olup ülkelerinin dertlerini İngilizce olarak anlattı.

Marmaris’te ilk defa düzenlenen Ortaokul düzeyi Birleşmiş Milletler “Junıor Unıversal Negotıatıon” konferans projesi, Marmaris İlçe Milli Eğitim müdürlüğü koordinesinde toplam 3 okuldan seçilen 27 delege katılımı ile gerçekleşti.

Açılış konuşması ile başlayan konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başkanın İngilizce konuşarak delegelere teşekkürü ile devam etti. “Yapay zeka, potansiyel siber zorbalık, dijital çağda uluslar arasında eğitim eşitsizliği ve bunun gençlerin tavırları üzerindeki etkisi ile ilgili teknolojinin düzenlenmesi" konusu üzerinde sunum yapan 10 yaş aralığındaki öğrenciler konferans süresi boyunca sunumlarını İngilizce konuşarak anlattı.

Mayıs ayından bu yana eğitim alan öğrenciler “Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya Cumhuriyeti, İsrail, Hollanda, İspanya , Büyük İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallıklarını temsil etti. Başkan eşliğinde delegeler temsil ettiği krallığına göre sırasıyla velilerin alkışları eşliğinde sahnede konuşmasını yaptı.