Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Yat Limanı yenileme projesinin çalışmalarının tamamlanmasını isteyen Oda başkanları ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2015/3 sayılı genelgesi uyarınca 15 Mayıs tarihi itibariyle turistik yörelerde yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm ve çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi bulunan tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir’’ maddesini hatırlattı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin en gözde turistik kentlerinden Marmaris’te turistlerin ve milyonluk teknelerin uğrak yeri olan yat limanının yenileme çalışmasının başlayan sezona rağmen bitmemesini ilçedeki Oda temsilcileri eleştirdi.

Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Turistik Oteller Birliği(GETOB), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB), Şoförler Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Odası meclis üyeleri ile birlikte Atatürk Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan ‘’Hepimizin bildiği üzere yaklaşık 4 aydır Marmaris’in vitrini konumundaki Marmaris Yat Limanı bölgesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen alt yapı ve yenileme çalışmaları devam etmektedir. An itibariyle olan görüntü bu çalışmaların çok uzun bir süre daha devam edeceğini işaret etmektedir. Bu bölgede yürütülen inşaat çalışmaları, sadece Yat Limanı’nda faaliyet gösteren işletmeleri değil Marmaris yaşayanlarını, tur teknelerini, çarşı esnafını kısaca hepimizi olumsuz etkilemektedir’’ dedi.

‘Turistler başka bölgelere gidiyor’

Ayhan konuşmasının devamında ‘ İlçemize gelen turistlerin burada devam eden çalışmalar nedeniyle Marmaris Yat Limanı’na uğramadığını, yine bu nedenle otelden çıkmadıklarını, hatta rezervasyonlarını dahi başka destinasyonlara kaydırdıklarını üzülerek öğreniyoruz. Turizm sezonumuzun kısıtlı olmasından dolayı yılın sadece belirli döneminde iş yapabilen Marmaris iş camiası, burada devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle ciddi bir ticari kayıp yaşamaktadır. Bu mağduriyeti daha önce dile getirmiş olmamıza rağmen ne yazık ki çalışmalar oldukça yavaş ilerlemektedir" dedi.

’15 Mayıs’tan sonra inşaat yapılamaz’

Marmaris Ticaret Odası Başkan Ayhan ‘’GETOB, TÜRSAB, Deniz Ticaret Odası, Şoförler Odası olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne çağrıda bulunuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2015/3 sayılı genelgesi uyarınca 15 Mayıs tarihi itibariyle turistik yörelerde yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm ve çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi bulunan tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. Bu nedenle, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’nden Marmaris Yat Limanı Altyapı ve Yenileme çalışmalarının 15 Mayıs tarihine kadar yeniden turizme hizmet edecek şekilde tamamlanmış olmasını talep ediyoruz’’ dedi.

Başkan Ayhan açıklamanın bu kadar geç kalmasının sebebini de Büyükşehir belediyesi ekiplerinin deprem bölgesinde teknik destek verdiklerini bildiklerini belirterek ‘’ Çalışmalara ihtiyaç duyulduğu takdirde buradaki tüm kurumlar olarak destek vermeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz’’ şeklinde konuştu.

‘’Marmaris bölgesinin turist kaybedecek lüksü yok’’

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ‘’ Son 3 yılda yaşanan olumsuzluklar hakikaten 20 yıla yatacak yetecek kadar sayıda ve şiddette. Üst üste koyduğunuzda bunların hepsi tek başına sezonu etkileyecek şiddete sahip. Başka bir olumsuzluk daha onun yaraları sarılmadan üzerine bir yenisi ilave olmuş vaziyette geçen sene başlayan Rusya Ukrayna Savaşı hala devam ediyor geçen sene başlayan ambargolar hala ağırlaştırılmış bir şekilde devam ediyor. Olumsuzluklar, pandemi, iflaslar hepsini üzerine hep üst üste koyduğunuzda şu an turizm sektörünün Türkiye genelinde ve daha da önemlisi bizim bölgemiz Marmaris bölgesinde artık kaybedecek yapacağı bir hata lüksü şansı bulunmamaktadır. Yani şöyle diyebiliriz gerçekten bizim sektörümüzün bir başka canı kalmadı bizim yaralarımızı nasıl sarıp nasıl bir çıkış yakalamamız gerektiğini konuşurken şu an misafirimizin bu olumsuzlukla yüzleşmesi hakikaten çok büyük bir kayıptır‘’ dedi.

‘ Sezonu erken başlatmak için kış boyu fuarlara katıldık’

Başkan Deliveli ‘’Sezonu erkene çekmek üzere bütün odalar ve belediyemiz olarak kış boyunca çaba sarf ettik fuarlara katıldık. Uçak tarihlerini erkene aldırdık fakat 17 Mart yani 10 gün erken aldırmaya başardığımız Birleşik Krallık misafirlerinin şu an bu manzarayla karşılaşması hakikaten çok üzücü. Biz bu şekilde bu sezonu değil ilerideki seneleri de kayıp yaşarız. Sezona kentin hazır olmadığını gören operatörler ve misafirler ileriki senelerde Türkiye’nin farklı bölgelerine veya farklı ülkelere tercih edebilirler en kısa zamanda bu sorunun çözülmesi gerekmektedir’’ dedi.

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli rekor kıracağı belirtilen 2023 sezonun da rezervasyonlar konusunda ise ‘Şu an içerisinde iptaller yok fakat rezervasyon akışında ciddi bir yavaşlık söz konusu Mayıs ayında çok büyük boşluklarımız var uçak koltukları boş bekliyor , Mayıs kapıya dayandı hızlı bir şekilde bu koltukların dolması tesislerin rezervasyon alması lazım. Otelcilerin bir odasının bile boş kalma lüksü bulunmamaktadır’’ diyerek yetkililerin inşaat çalışmalarını hızlandırmasını rica ettiklerini belirtti.

‘Acenteler farklı bölgelere gitmeye başladı’

TURSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ‘’Turizm sezonuna girmişken böyle bir inşaatın devam etmesi olumsuz etkiliyor. Bazı turistlerin bunu kendi ülkelerinde diğer arkadaşlarına söylediğini duyuyoruz. Ayrıca bazı acentelerimizin de zor durumda kalmamak için destinasyonlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını öğreniyoruz. Tabii bu bizim için üzücü bir olay o nedenle en kısa zamanda bitirilmesi ya da sezon bitince devam etmesi gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

Oda başkanları basın açıklamasının ardından yat limanındaki çalışmaları incelemek amacı ile liman boyunca yürüdü.