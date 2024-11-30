TEMA Gönüllüleri çocuklara önce toprağı tanıttı, sonra da çocuklarla birlikte meşe palamudu dikim etkinliği düzenledi.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve çocukların toprak konusundaki farkındalığını arttırmak için bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’yla ortaklaşa yürütülen (TEMA) etkinliğe Evren Paşa İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri katıldı.

90 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında film gösterimi yapıldı ve çocuklarla birlikte meşe palamutları toprakla buluşmak üzere çimlendirmek üzere hazırlandı. TEMA Eğitim Biriminde gönüllü olarak çalışan Prof. Dr. Gelengül Haktanır ve Prof. Dr. Koray Haktanır çocuklara toprak hakkında bilgiler verdi. Eğitim sonunda meşe palamutlarını çimlendirme yöntemiyle hazırlayan çocuklar, ilerleyen günlerde palamutları toprakla buluşturmak üzere tekrar bir araya gelecek.