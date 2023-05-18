Toplu taşıma araçlarının merkez durak noktası olan Sağlık Meslek Yüksekokulu önündeki alan, Marmaris Belediyesi Park Bahçeler, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla yepyeni bir görünüme kavuştu.

Marmaris Belediyesi, Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan ve toplu taşıma araçlarının merkez durak noktası olan 1620 metrekarelik alanda hem yayaların güvenliğinin sağlanması hem de duraklara gelen dolmuşların trafik akışını aksatmaması amacıyla bir projeyi hayata geçirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün de yapımında destek verdiği projeyle kaldırım da yeşil alana dahil edildi. Dolmuş durakları için kapalı bir cep oluşturularak, trafiği aksatmamaları sağlandı. Öte yandan dolmuşların bekleme alanı da genişletildi. Çalışma çerçevesinde alan içerisindeki büfe yerleri, oturma alanları da düzenlendi. İlçede ilk defa kullanılan dekoratif aydınlatma ile yeşil alan düzenlenmesi tamamlandı.

Projenin Marmaris’in en merkezi noktalarından biri olan durak önündeki kargaşayı sonlandırırken, yayaların da güvenliğini sağladığını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “İcraatçı birimlerimiz kısa bir süre içinde çok güzel bir projeyi hayata geçirdi. Çalışmayla hem alanın işlevselliğini arttırdık, hem de yaya güvenliğini sağladık. Estetik dokunuşlarla da ilçemize yakışır örnek bir peyzaj projesini Marmaris yaşayanlarına sunduk” ifadelerini kullandı.