Marmaris Kaymakamlığı tarafından Türkiye’de ilk kez başlatılan ’Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek’ projesi kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Marmaris’te 22 okulda daha düzenlenecek olan, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan projenin ilk adımı Marmaris Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Turnuvaya Marmaris Ortaokulu’ndan yaklaşık 150 öğrenci katıldı. Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Merkez Komutanı Cüneyt Kara, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, projede görevli öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya öğrencilere seslenerek "Sizler sayesinde zoru kolay hale getiriyoruz. Türkiye’de örneği olmayan uygulamaları Marmarisimizde, mutlu insanların şehrinde hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Bu projeyi Marmaris’teki tüm okullarda uygulayacağız" dedi.

Ödül töreninin ardından Marmaris Ortaokulu rehberlik öğretmenleri, ’Teknoloji Bağımlılığı Nedir ve Ne Gibi Önlemler Almalıyız?’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Proje ilçedeki 22 okulda daha uygulanarak teknoloji bağımlılığının yerine sporun ve eğitimin önemi anlatılacak.