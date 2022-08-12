Muğla’nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan ve karadan ulaşımın sağlamadığı makilik alan yangına havadan müdahale ediliyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan ve karadan ulaşımın sağlamadığı makilik alan yangına havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Söğüt Mahallesi’nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine karadan ulaşımın sağlanamadığı bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen helikopterler sortileri ile alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.