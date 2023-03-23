Yaşlılara Saygı Haftası’nda Marmaris Belediyesi’nin makam ve müdürlük araçları yaşlılara tahsis edildi. Perşembe pazarında alışveriş yapan yaşlılar makam araçlarıyla evlerine taşındı.

Yaşlılara Saygı Haftası’nda Marmaris Belediyesi farklı bir çalışmaya daha imza attı. Sabah saatlerinde merkez pazar yerinde hazır olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri alışverişleri sırasında yaşlı vatandaşlara eşlik etti. Kiminin elindeki yükleri taşıyan görevliler, kimininse alışverişlerine yardımcı oldu. Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar isterse de makam araçlarıyla evlerine bırakıldı. Uygulama karşısında büyük mutluluk yaşayan yaşlı vatandaşlar, Belediye personeline teşekkür etti.

“Ulu çınarlarımızın her zaman yanındayız” diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Bugün ekiplerimiz Yaşlılara Saygı Haftası’nda pazar alışverişini yapan büyüklerimizin yardımına koştu. Pazarı onlarla birlikte dolaşan personelimiz hem sohbet etti hem de aldıkları ürünleri taşıdı. Alışverişini tamamlayan yaşlılarımız da belediyeye ait makam ve müdürlük araçlarıyla evlerine bırakıldı. Yaş almış büyüklerimize saygımız da sevgimiz de sonsuz. Onlar bizim başımızın tacı, en büyük yol göstericilerimiz. Hepsine bir kez daha sağlık diliyor, ellerinden öpüyorum” ifadesini kullandı.