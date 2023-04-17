Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği mahalle iftarları 14 yerde yapıldı. Başkan Mehmet Oktay son olarak Taşlıca Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi’nin merkeze uzak mahallelerde düzenlediği iftar programı Taşlıca Mahallesi ile sona erdi. 30 Mart Perşembe günü Çamlı Mahallesi ile başlayan iftar programı Çetibeli, Turgut, Selimiye, Osmaniye, Bayır, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Söğüt, Bozburun, Turunç, Yeşilbelde’nin ardından son olarak Marmaris’in merkeze en uzak mahallesi olan Taşlıca’da yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın ev sahipliği yaptığı Taşlıca Mahalle Muhtarı Emin Özçelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her gün yüzlerce vatandaşla iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Oktay, Ramazan’ın dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, “Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla aynı sofrada bir arada olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadık. Gönül soframızda bir araya gelerek ülkemizin birliği, beraberliği ve aydınlık yarınlarımız için dualar ettik. İftar davetimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.