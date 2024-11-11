Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün vatandaşları birebir dinleyeceği Mahalle Buluşmaları’nın ilki İçmeler Mahallesi’nde gerçekleşecek.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün seçim vaatlerinden biri olan Mahalle Buluşmaları "Yerinde dinliyoruz, birlikte çözüyoruz" sloganıyla başlıyor. Katılımcı, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşları birebir dinleyip, taleplerine çözüm sunmak adına düzenlenen mahalle buluşmalarının ilki 13 Kasım Çarşamba günü İçmeler Mahallesi’nde yapılacak. Belediye birim müdürleri ve meclis üyeleri ve mahalle muhtarının da katılacağı buluşmalar, diğer mahallelerde de devam edecek.

Hem seçim döneminde hem de belediye başkanlığı görevine seçildikten sonra sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle buluşmalarının sorunların çözümünü hızlandıracağını belirterek “Tüm mahallelerimizi sokak sokak geziyor, sorunları yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu ziyaretleri mahalle buluşmaları ile daha koordineli olarak yapacağız. Komşularımızı birebir dinleyip, sorunları birlikte çözeceğiz. Bu kapsamda ilk mahalle buluşmasını İçmeler’de 13 Kasım Çarşamba günü saat 19.00 Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceğiz. Tüm komşularımızı bekliyoruz” dedi.