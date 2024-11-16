Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, bazı işyerlerinin girişlerini su bastı.

Marmaris’te dün geceden itibaren aralıklı olarak yağan yağmur, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak gök gürültülü ve şiddetli rüzgarlı olarak devam etti. İlçe genelinde etkili olana sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı işyerlerinin girişlerini su bastı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki birimler teyakkuza geçerken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alındı. Geceden bu yana etkili olan yağış sebebiyle şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, yetkililer kuvvetli rüzgarla birlikte ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.