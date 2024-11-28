Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılırken Marmaris Belediyesi ek hizmet binası olarak kullanılmaya başlayan eski sanatevinin tekrar eski haline döndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Marmaris Belediyesi ana hizmet binasının deprem riski nedeniyle boşaltılmasıyla, 3 buçuk yıl boyunca belediye hizmetlerinin yürütüldüğü ek hizmet binası olarak kullanılan Kültür ve Sanat Evi tekrar eski haline döndürülüyor. Marmaris Belediyesi’nin yeni yerinde hizmet vermeye başlamasıyla bir süre boş kalan Kültür ve Sanat Evi’nde, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün talimatıyla tekrar sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabilmesi için tadilata başlandı. Bir süredir inşai faaliyetlerin devam ettiği mekanda ofisler kaldırıldı, sanat galerileri eski haline getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Marmaris’te sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği Kültür ve Sanat Evi tekrar eski hareketli günlerine kavuşacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir yürüttüğü çalışmaları Meclis Üyeleri ve müdürlük yetkilileriyle birlikte inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirterek “Marmaris yaşayanlarının sabırsızlıkla beklediği Kültür ve Sanat Evimiz çok kısa bir süre içinde yeniden kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Burada düzenleyeceğimiz, kurslar, atölyeler ve sergilerle, Marmaris’in bu noktada duyduğu eksikliği gidereceğiz” ifadelerini kullandı.