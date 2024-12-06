Marmaris Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün de iştirak ettiği toplantıya Çevre Şehircilik Muğla İl Müdür Yardımcıları Yusuf Sarıkaya, Adem Konuk, Marmaris Belediyesi İmar Müdürü Özgür Han, Marmaris Çevre Şube Müdürü Hasan Dereağzı, Milli Emlak Müdürü Sezai Suda ile her iki kurumun konuyla ilgili yetkilileri katıldı.

Toplantıda imar, planlama, yapı ruhsatı, yapı denetimi, kaçak yapı, sıfır atık ve gürültü kirliliği ile genel durum değerlendirmesi yapıldı. Yürütülen işlemler, sahada yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.