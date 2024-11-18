Muğla’nın Marmaris ilçesinde Öğretmenler Günü çok anlamlı bir konserle taçlanacak. 24 Kasım’da gerçekleşecek konserde bilet yerine geçecek kitaplarla Belediye Kütüphanesi kurulacak.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri düzenlenecek. İzleyiciler konsere biletle değil yanlarında getirdikleri bir kitapla girebilecek. Şef Tuğberk Çelikkol yönetimindeki Türk Sanat Müziği konseriyle toplanan kitaplarla belediye bünyesinde kurulması planlanan kütüphaneye destek sağlanacak. “Bir kitap biletin olsun” sloganıyla düzenlenecek konserin sunuculuğunu ise Elif Neslihan Hanoğlu yapacak. Konser 24 Kasım Pazar günü, saat 19.00’da Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.