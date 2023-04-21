Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Marmaris Büro Amirliği ekipleri Ramazan Bayramı öncesi Barlar Sokağı’ndaki eğlence mekanlarında şok uygulamalar gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri bayram öncesi ilçede eğlence mekanlarının yoğun olduğu Tepe Mahallesi’nde bulunan Barlar sokağında vatandaşların ve turistlerin huzurlu, güvenli ve sağlık içerisinde bayram geçirmesi amacı ile şok uygulamalar gerçekleştirildi. Sahte ve kaçak içki denetimlerinde 2 işletmeye belge eksikliğinden bir kişiye de ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli ve cezai işlem uygulandı.

KOM ekipleri ilçede göz açtırmadı

Öte yandan Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri son bir ay içerisinde yaptıkları uygulamalarda toplamda 5 bin 500 adet bandrolsüz içki, 50 bin adet içi sonradan kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 74 adet elektronik sigara, 50 adet sigara paketi, 50 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Uygulamalar çerçevesinde 7 şüpheli şahıs hakkında cezai ve adli işlem uygulandığı bilgisine ulaşıldı.