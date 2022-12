Muğla’nın Marmaris ilçesinde ev kiralarının artması ve bazı konut sahiplerinin tadilat yaptıracağız evden çıkın uyarılarına istinaden elektrik ve suları kesildiği iddia edilen apartın sahibi yazılı basın açıklamasında bulunarak, apartın faaliyet gösterdiği yapıda; elektrik tesisatı ve su tesisatı ile beraber yapının ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından hemen her yerinde tadilat yapılma kararı alındığını, gerekli yasal prosedürlerin uygulandığını belirtti.

Bahse konu apartın sahibi Hakan Karakaş yaptığı yazılı açıklamada "Karakaş Apart Otel’in bulunduğu bina, 1997 yılında inşaatı biten bir yapı olup günümüzde de o tarihlerden kalma altyapı ve tesisatı kullanmaktadır. Bahse konu yapının özellikle son 3-4 yıldır elektrik ve su tesisatları sıklıkla arızalanmaktadır. Bu arızalar basit tamiratlar ile giderilerek hizmette her hangi bir aksama yaşatılmamıştır. Ancak arızaların zaman geçtikçe büyümesi ve artık konaklayan müşterilerin güvenlikleri açısından tehdit oluşturması nedeniyle uzman kişilerce alınan görüşler doğrultusunda Karakaş Apart Otel’in faaliyet gösterdiği yapıda; elektrik tesisatı ve su tesisatı ile beraber yapının ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından hemen her yerinde tadilat yapılma kararı alınmıştır. Bina ve konaklayan müşterilerin sağlığı açısından alınan elzem tadilat kararı Ağustos ayının başında ; gerek odaların kapısına bu kararın asılması gerekse de apart görevlisinin konaklayan müşterileri tek tek bilgilendirmesinin yanı sıra yapıda yapılacak tadilat kararının bir örneğinin bina girişindeki panoya asılması suretiyle müşterilere duyuru ve bildirim yapılmıştır. İş bu bildirimde planlanan tadilatın Kasım ayında başlayacağı ve tadilat ile beraber uzun süreli elektrik ve su kesintileri yaşanacağı açıklanmış olup bu sebep ile konaklayan müşterilerin hiç birine zam yapılmamıştır. Bu duyuru ile beraber 43 oda kapasiteli Karakaş Apart Otel 11 oda kapasitesine düşmüş olup çıkan müşterilerin yerine her hangi bir müşteri kabulü yapılmamıştır. Planlanan tadilat tarihi olan 01/11/2022 tarihinde apart sorumlusunun binadaki elektrik ve suyu kapatması üzerine halen konaklamakta olan müşteriler elektrik panosu ve su vanasının bulunduğu kilitli odaların kapılarını kırmak suretiyle kapalı olan elektrik ve suyu açmışlardır. Kapıları kırarak izinsiz bir şekilde elektrik ve suyu açan müşteriler hakkında 02/11/2022 tarihinde Polis Merkezi Amirliğine gidilerek suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu süreçte işletmeci ile iletişim kuran müşteriler kendilerine 15 günlük süre verilmesi halinde odaları boşaltacaklarını belirtmiştir. İşletme sahibi bu ricayı kırmayarak 20 gün süre ile tadilat işlemlerine ara verdiğini duyurmuştur. 01/11/2022-20/11/2022 tarihleri arasında askıya alınan tadilat işlemleri 21/11/2022 tarihi itibari ile tekrar elektrik ve su kesintileri yapılarak kırım işlemlerine başlanmıştır. Belirtmekte fayda gördüğümüz üzere iş bu tadilat işlemi Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından izinleri alınmış olup turizm sezonu dışında kalan (15Ekim- 15 Mayıs) tarihleri arasında yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. 21/11/2022 tarihinde başlayan tadilat işlemleri nedeniyle elektrik ve su kesilmiştir. Otelde halen konaklamakta olan müşteriler tarafından kimseye haber verilmeksizin kilitli pano binasına çilingir vasıtasıyla saat 18.00 sularında girilmiş, binaya elektrik ve su verilmiştir. Apart işletmecisi ve görevlisine haber verilmeksizin yapılan bu sorumsuz davranış nedeniyle Karakaş Apart Otel’de 22A1 numaralı bağımsız bölümde kiracı olarak bulunan kliniği su basma olayı gerçekleşmiştir. Apart müşterilerinin bu sorumsuz davranışları neticesinde daha büyük bir felaket yaşanmamış olması tek teselli kaynağı olup olaya dahili bulunan müşteriler hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçek oluş şekli yukarıda aktarıldığı gibi olup yapılan eylem ve paylaşımlar ile günümüzde yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle tahliye ettirilmek istendiklerine ilişkin yaratılmaya çalışılan algı tamamen hayal ürünü ve toplumun desteğini almak adına yapılan girişimlerdir. Karakaş Apart Otel de bulunan 43 odanın 32 tanesi yaklaşık Eylül ayından beri boş durumda tadilatı bekler olup asla çıkan müşteri yerine daha yüksek bir ücret karşılığında müşteri kabul durumu gerçekleşmemiştir. Yapmış olduğumuz iş bu açıklamaları kamuoyunun takdirine saygılarımız ile sunarız" denildi.