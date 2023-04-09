Muğla’nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile aracın çarpışması sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Marmaris Armutalan Mahallesinde ki sokağın kesişme noktasında motosiklet ile aracın çarpışması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yılmaz Arda İkizkaya, 48 N 5812 plakalı araç ile Armutalan Mahallesinde seyir halinde iken iki sokağın kesiştiği noktada Yunus Bayrakdar yönetimindeki 48 AHR 495 plaka motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Bayrakdar, Melek Bayrakdar ve Defne Bayrakdar yaralandı. Defne Bayrakdar’ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, diğer yaralıların kazayı hafif atlattığı öğrenildi.