Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu alandan çıkarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı

AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı

Marmaris Mustafa Münir Ergün Caddesi Günnücek mevkii bitimi yolu marina yolu üzerinde Kadir Biçici yönetimindeki 07 LT 863 plakalı araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Sürücü araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Marmaris itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.