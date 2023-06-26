Muğla’nın Marmaris ilçesinin kardeş şehri Nijnekamsk’tan Tatar müzisyenler Marmaris’te bir konser verdi.

Marmaris ile Tataristan’ın Nijnekamsk kenti arasındaki kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve heyeti Marmaris’e geldi. Mullin’in beraberinde gelen Tatar müzisyenler Marmaris’te bir konser verdi. Tatar sanatçılar Aizat Shaikhutdinov, Landish Gabdrakhimova ve Dinara Uldanova’nın Atatürk Meydanı’nda verdiği konser gerek yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekti. Ülkelerinin geleneksel müziklerini söyleyen sanatçıların Türkçe söylediği ‘Bir Başkadır Benim Memletekim’ şarkısı ise büyük alkış aldı. Nizhnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin, Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kırlı ve çok sayıda vatandaşın izlediği konser geç saatlere kadar devam etti.