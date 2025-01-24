Her yıl binlerce turist ağırlayan Marmaris Kapalı Çarşı’da yer alan değişim rüzgarları esiyor. Marmaris Belediyesi’nin 43 ve 51. Sokak’ta başlattığı hummalı çalışmalar son hız devam ederken; 51. Sokak’ta binaların dış cephelerinde kent estetiğine uymayan unsurlarla ilgili tadilat yapılması için de harekete geçti.

Marmaris’e gelen turistlerin alışveriş için ziyaret ettiği Kapalı Çarşı’daki 43 ve 51. Sokakta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlanan çalışma hızla devam ediyor. Aralık ayının son haftası 43. Sokak’ta başlanan çalışmalarda ilk olarak eskiyen yer döşemeleri kaldırıldı. Diğer altyapı kurumlarıyla koordineli olarak yürütülen çalışmalar tamamlandığında üst yapı için kazma vurulacak. Asmalı sokak olarak da adlandırılan 43. Sokak’ta üst kısımda yer alan sarmaşık bitkisi ise mevcut haliyle korunacak.

Yaklaşık iki hafta önce de 51. Sokak’ta çalışma başlatıldı. İlk olarak eskiyen, yıpranan ve estetik açıdan güzel bir görüntü arz etmeyen çatı kaplaması sökülen sokakta revizyon çalışması da başladı. Alt ve üst yapının tamamen yenileneceği çalışma tamamlandığında daha aydınlık ve ferah görüntüsüyle sokağın çehresi tamamen yenilenecek.

Çalışmalar devam ederken Marmaris Belediyesi binalarda da cephe düzenlemesi yapılması için bilgilendirme tebligatları göndermeye başladı. 51. sokakta gölgelik amaçlı sundurmaların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan kötü görüntünün önüne geçebilmek için kat maliklerine bilgilendirme yapılırken; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/j, 21 ve 40. maddeleri gereğince kent estetiği adına dış cephenin boya badanasının yapılması, sarkan kablo, telefon ve elektrik hatlarının toplanması, klimaların dekoratif speratör içine konulması ve görüntü kirliliğine sebep olan unsurların kaldırılması istendi.

Başkan Ünlü: “Hak ettiği noktaya gelecek”

Çalışmaları yerinde denetleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kapalı Çarşı’daki yenileme çalışmalarının seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Burası ilçemizin kalbi ama bugüne kadar çok hor kullanılmış. Birçok sorunu var. Bizler adım adım bu sorunları çözecek, bölge esnafımız ve bölgedeki bina sahipleri ile birlikte elbirliğiyle Kapalı Çarşı’yı hak ettiği güzelliğe kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.