Her yıl binlerce turist ağırlayan Marmaris Kapalı Çarşı’da yer alan 43. Sokak’ta, sokağın çehresini tamamen değiştirecek alt ve üst yapı yenileme çalışması başlatıldı.

Marmaris’e gelen turistlerin alışveriş için ziyaret ettiği Kapalı Çarşı’daki 43. sokakta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sokağın yüzünü tamamen değiştirecek bir çalışma başlatıldı. Kordon Caddesi’ni Eski Cami’nin yer aldığı Çeşme Meydanı’na ve Kale Bölgesi’ne bağlayan 92 metre uzunluğunda, 540 metrekare büyüklüğünde Asmalı Sokak şeklinde de adlandırılan noktada ilk olarak eskiyen yer döşemeleri kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında bölgede MUSKİ ekipleri de su ve atık su sistemlerini bakıma alacağı bir çalışma yürütmeye başladı.

MUSKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üst yapı için kolları sıvayacak. Zemin döşemeleri doğal taş mermerle tamamen yenilenirken, dekoratif aydınlatma direkleri de sokağa estetik bir görünüş katacak. Sokağın üstünde yer alan sarmaşık bitkisi ise mevcut haliyle korunacak.

Yaklaşık bir hafta önce başlayan çalışmaları yerinde denetleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kapalı Çarşı’daki yenileme çalışmalarının seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Mevcut haliyle birçok sorun barındıran Kapalı Çarşı’yı bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilk örnek çalışmamızı da 43. Sokak’ta başlattık. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çok modern bir hale dönüşecek sokak, Kapalı Çarşı’nın diğer sokakları için de bir örnek teşkil edecek” ifadelerini kullandı.