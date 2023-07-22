Muğla’nın Marmaris ilçesinde kanala düşen yaralı güvercin, Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Tepe Mahallesi Kubilay Alpagun Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki beton kanalın dibinde yaralı bir güvercin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kanala inerek yaralı güvercini olduğu yerden aldı. Bir kanadının saldırı sonucu yaralandığı görülen güvercinin tedavi ve bakımları için Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.