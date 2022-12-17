Muğla’nın Marmaris ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çamdibi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. idaresindeki 48 ABC 335 plakalı kamyonet ile Sercan Demirel (30) yönetimindeki 07 AJU 281 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen ve kask takmadığı iddia edilen sürücü Demirel ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Demirel doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Demirel’in ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, kaza sonrası karakola giderek teslim olan kamyonet sürücüsü G.G. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.